新竹客運公車將在9月12日不續營，縣長楊文科11日指「中央要負責任，不能斷了就斷！」要求中央比照市區客運每公里成本52到53元，調整補貼竹縣有關的41條公車路線，將在「桃竹竹苗區域治理平台會議」提案，聯合4縣市要求交通部和公路總局，實行主管機關權責，以「專案補貼」妥善處理新竹客運不續營。

交旅處長戴志君表示，新竹客運去年3月函文公路總局表明不續營34條公車路線，目前是採減班「代駛」續營，日前通知9月12日後有20條將不再經營，竹客54條路線有41條跟新竹縣有關，縣境行駛有19條，另22條是跨到桃園、新竹及苗栗。

戴志君指這41條路線在疫情前每年服務600萬人次，疫情後到去年仍超過300萬人次，搭乘的以學生和上班族居多，竹客目前對縣內19條公車路線採「代駛」並多有減班，不續營將衝擊到新竹縣58萬縣民行的權益。

戴志君並指依公路法規定，客運公路的主管機關是公路總局，竹客不續營的問題，公路總局應本於權責以專案妥善處理，尢其公路總局從5月起，對經營市區公車的業者每公里補貼從41元提高為45元，能採專案補貼竹客，在912後的「代駛」期間每公里補貼增加到52到53元。

縣長楊文科認為主管客運公路的交通部公路總局須依法妥適處理，儘管有代駛方式做初步因應，但終非長久之計，要求交旅處一定要爭取41條公車路線續營，縣境19線路線也一定要保住。

「中央要負責任，不能斷了就斷！」楊文科強調，將在21日舉行的「桃竹竹苗區域治理平台會議」提案，聯合桃園、竹市及苗栗縣共同發聲，要求交通部和公路總局妥善處理。