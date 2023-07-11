民眾剛入住新裝潢的成屋，嗅出屋內散發出甲醛味，不僅覺得不舒服，且手腳還出現紅疹。（台灣住宅品質消費者保護協會提供）

全台各地持續飆高溫，氣象局也發布高溫警報。有民眾剛入住新裝潢的成屋，嗅出建材散發出甲醛味，隨著溫度升高，味道也加劇，民眾覺得不舒服且手腳還出現紅疹，因此致電詢問台灣住宅品質消費者保護協會，住保會顧問吳翃毅表示，根據經驗判斷，極有可能是甲醛超標，建議應先到皮膚科看診。

吳翃毅表示，建材普遍含有甲醛成分，台灣有綠建材標章標榜低甲醛，裝修居家時，除了櫥櫃平板木材、木地板、加上塗料、接著劑都藏有隱形殺手甲醛，眾多建材再加上傢俱、軟裝類的窗簾，佈置類的小物等，或多或少都含有甲醛，經過加乘的效果，室內的甲醛或苯類有可能超標，濃度過高時，聞起來則有刺鼻感。

吳翃毅提醒，高溫導致逸散效率增加，如果在家不開冷氣，甲醛在室內溫度35度釋放量是在25度時的1.97倍，有可能引發頭暈或是讓人體的皮膚出現較刺激、較敏感、身體泛紅等症狀。

另外，吳翃毅表示，除了裝修後有甲醛疑慮，櫃體板材的黏著劑或是油漆塗料等含有不同程度的苯類，苯類的味道聞起來像是強力膠，味道較難聞，民眾的警覺性比較大，只需常開窗，加強空氣循環，約莫半年內即可逸散。

吳翃毅建議，裝修建材潛藏甲醛危機，釋放期長達3至15年才能逸散，可透過開窗通風循環除甲醛，坊間另有多種除甲醛方法，除甲醛後要求空調全開再檢測甲醛含量，檢測時務必緊閉室內門窗，才不會讓廠商技術性作弊，花了錢也達不到效果。