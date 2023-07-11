2024大選備受各界關注，其中鴻海創辦人郭台銘動作頻頻、獨立參選的傳言不斷，近期更與國民黨秘書長黃健庭槓上。對此，資深媒體人李艷秋今直言，「郭台銘現在走的路，到不了總統府」，籲郭說明為何毀約？國民黨有何黑箱？因這是郭第二次願賭不服輸，別把選民當白癡。

黃健庭日前指出，郭台銘曾跟他說過，不一定要選總統，可以當立法院長，郭辦則否認此說法，並請黃「謹慎釐清自身記憶」。黃健庭昨（10）日加碼爆料，郭台銘當時甚至還說，不需要把他擺在第1位不分區，排後面才有催票效果，黃也提到，一直有人在傳，徵召過程讓郭認為一定會提名他，但這完全是不實謊言；而郭辦仍反駁、否認該內容。

李艷秋今（11）日在臉書發文指出，郭台銘和黃健庭中有一個人沒說實話，從郭的回應牛頭不對馬嘴看來，黃的話較為可信，「何況他上次是郭董副手人選，和郭交情不一般」。她研判，黃健庭爆出這件事，目的是要化解郭台銘參選的可能，表現出國民黨想要整合郭的誠意，但結果很可能適得其反、讓郭在憤怒下孤注一擲。

李艷秋認為，既然郭台銘指責國民黨沒有公正遊戲規則，國民黨就將提名過程透明完整交代，而郭也只要做一件事，就是證明國民黨如何黑箱？現在又是什麼原因讓他毀約？李艷秋指出，這是郭台銘第二次願賭不服輸，這一次，必須給賭輸翻桌一個清楚的交代，人民已經受夠沒誠信、凡事雙標的領導人，郭要求國民黨不要低估選民的智慧，他自己也不能把選民當白癡。

李艷秋也直言，如果國民黨整合不了郭台銘、讓原本就艱困的三腳督選戰冒出第四人，「就準備做一輩子的在野黨吧！」而郭台銘如果搞垮了國民黨，又沒能耐成為藍白共主，他的「下架民進黨」口號將只是個笑話，「條條大路通羅馬，不過，郭董現在走的路，到不了總統府」。