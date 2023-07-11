《華麗計程車行》左起導演莊景燊、演員何思靜、演員黃冠智、導演黃常祚。（LINE TV提供）

由曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音擔綱主演的全新戲劇《華麗計程車行》，劇中飾演一家人。飾演計程車行大兒子的曹佑寧，談到與許多資深前輩合作，直呼：「有點被前輩嚇到，他們有一場聊天的橋段，自然到不像演戲，與他們對戲的過程也很過癮！」儘管殺青了，但「華麗計程車行」的家庭氛圍仍永存他的心中，「和大家相處一點都不緊繃，很像回到家和家人相處的感覺。」

他形容郭子乾在劇中是個像兄弟般的父親，麗音姐是既有威嚴，又有耐心和愛心的母親，黃冠智飾演的弟弟則比哥哥成熟，其他的角色各有各的故事，「『華麗計程車行』就像里民辦公處，對其他司機而言，就像自己的家，是一個溫馨的象徵。」

該戲為了完整重現「華麗計程車行」場景，劇組大批人馬南下嘉義拍攝，其中被伊正稱為「美食高材生」的郭子乾，總會趁著拍戲空擋趴趴走，吃遍道地美食，對吃過的餐廳更是如數家珍，他還透露若隔天大家都要拍戲，就會揪團聚會，笑說：「只要明天還有班（拍戲），就會找游安順、李李仁、伊正聚一下，主要是聊台詞，研讀劇本！」

郭子乾劇中飾演伊正妹夫，二人雖已認識30多年，卻是首次合作演戲。伊正透露，他與郭子乾是小型賽車「Go-Kart」車友，多年前郭子乾有輛號稱地球上跑最快的「Go-Kart」，他有次忍不住開口問「能不能借我開看看」，沒想到郭子乾二話不說借他，「後來我才知道他沒有在借別人開的。」讓他直呼感動，郭子乾笑回：「因為我知道他開車技術不錯！」

2人不只劇中默契絕佳，由於拍攝現場鄰近火車鐵道，兩人拍戲空擋看到嘉義小火車經過，還會一起「排排站」向小火車招手，讓火車的司機和乘客又驚又喜，現場氛圍歡樂逗趣。楊麗音也分享，有一次夫妻倆爭執的戲碼，郭子乾裝得可憐又無辜，「他表情真的很好笑」，導演一喊卡，大家就忍不住大笑。

黃冠智飾演計程車行二兒子，原本平頭的他，為了符合角色形象，特別戴上捲髮假髮，他認為自己與角色很有緣份，「剛好我是嘉義人，同時也是周星馳粉，個性和角色滿相近的，很愛家人，但在家裡面前都會ㄍㄧㄥ、嘴巴很硬，不太跟家裡說自己的內心話，對外反而很放得開。」LINE TV、華視共同出品的全新戲劇《華麗計程車行》全劇殺青，敬請期待。