桃園市觀音區一名39歲孫姓男子，昨下午騎車闖紅燈引起巡邏員警注意，孫男看見警車靠近，心虛加速逃逸，經過巷弄彎道時，因車速過快自撞電桿，並擦撞一旁停放的小客車，警方到場後發現他不僅是一名竊盜通緝犯，酒測值還達0.62毫克，已觸犯公共危險罪，當場將其逮捕送辦。

大園警分局新坡派出所員警於10日下午1時許，巡邏行經忠愛路三段與福坪路口時，從後照鏡發現一輛機車闖紅燈，員警見狀立即迴轉準備上前攔查，但該輛機車已進入巷弄不見蹤影，員警隨即從下一個路口進入巷弄，打算從前方將機車攔下。

孫姓騎士發現警方身影，心虛加速逃逸，在經過一處彎道時，因速度過快，轉彎不慎撞上電線桿，並擦撞一旁停放的車輛，孫男起身後雖試圖騎車離開現場，但因撞擊猛烈，機車剛起步前輪便斷裂無法繼續行駛，此時員警剛好抵達，孫男見無處可逃只好乖乖就範。

員警查詢孫男身分並對他實施酒測，發現他不僅是一名竊盜通緝犯，酒測值還達到0.62毫克，已明顯超標，警方當場將他上銬逮捕，全案依竊盜通緝及公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另孫男騎車闖紅燈的違規行為也一併製單舉發。