弘光科技大學老人福利與長期照顧世界系和營養系攜手舉辦夏令營隊，帶領鹿峰國小30位學生前進家恩日間照顧園區與失能、失智長輩一起手作互動，畫面溫馨。（弘光科大提供／潘虹恩台中傳真）

弘光科技大學老人福利與長期照顧世界系和營養系攜手沙鹿在地的鹿峰國小、家恩日間照顧園區辦理夏令營隊，帶領小四、小五學童進入日間照顧中心，透過和失能、失智長輩們一起手做葉拓進而與長輩們交流、互動，期盼讓高齡友善教育向下深耕。

弘光科大老福系與營養系日前舉辦「沙轆世代共融-植感．相見歡夏令營」，30位學生從中認識綠色照顧、推展食農教育，並前進家恩日間照顧園區與失能、失智長輩一起手作互動。老福系副主任陳姵吟表示，老福系推動USR計畫，利用綠飲食、綠療育的活動設計，成為學員與高齡長輩間的互動媒介，達到世代共融。

當天上午孩子們先進行薑黃植物染認識薑黃與芳香萬壽菊，親手製作獨一無二的手帕，中午則讓學員以玫瑰鹽、芝麻、薑黃結合均衡飲食的觀念製作搖滾飯糰。而後，在老福系與致用高中照顧服務科的志工帶領下前往家恩日間照顧園區，分組與長輩製作植物敲拓染，大、小朋友都認真的認識植物，並挑選心儀的葉子敲出作品，現場敲擊聲與歡笑聲此起彼落。

傍晚長輩們拎著自己葉拓的餐袋搭上交通車歡喜回家，鹿峰國小5年級的林沛辰、4年級的謝瑀芯也在同組的王奶奶準備上車時，主動跑出來說再見，原本互不相識的王奶奶與小朋友，在活動相遇並交織出世代共融的美好緣分。兩位小朋友都說，下午和阿嬤一起玩，阿嬤很熱情的拉著她們一起跳舞，很開心。

「感覺日照中心已經不只是1個照顧的地方，也肩負著世代共融的使命。」，家恩日間照顧園區執行長陳亭妤感動表示，活動結束後多位家屬向他反映，長輩帶著餐袋回家都顧緊緊的，非常珍惜。