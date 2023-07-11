國民黨發臉書指蔡政府社宅政策跳票，還批評賴清德居住政策畫大餅等；民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱今天表示，國民黨不要劃錯重點，而且蔡政府興辦社會住宅已達8萬戶。

陳世凱並質疑，侯友宜市長任內興辦的社宅數量，根本不到3000戶，不僅中央興辦的數字狠甩新北市政府，侯友宜甚至已經連續2年的社宅興辦量掛蛋，國民黨有什麼樣的「厚」臉皮來質疑賴清德。

陳世凱指出，居住政策包含社會住宅、包租代管以及租金補貼，蔡英文和賴清德的居住政策，包含了3項重點目標，不僅僅只有興建社宅一項。

陳世凱說，蔡政府興辦的社會住宅已達8萬戶。2016年的社宅政策，主要是「中央補助，地方推動」，到2020年後，則是啟動「中央主導，地方配合」，截至2023年6月底，全國直接興建社宅已經達到8萬210戶，其中，由中央補助各縣市政府協力推動合計4萬1980戶，由中央政府直接興辦3萬8230戶。

陳世凱表示，社會住宅政策本就需要中央和地方的共同努力，國民黨不僅沒有先檢討自己，還用部份數字抹黑蔡政府的社宅政策跳票，讓人匪夷所思。

陳世凱說，侯友宜收了大群館幾億的房租，當了8年副市長，6年多的市長，「囤房稅為何不做？」要選總統才來喊居住正義，卻對黃國昌家的違建視而不見，對黃國昌的畸零地長出汽車，也當沒看見，卻只會抹黑提出具體政見的賴清德。

他說，政策辯論應建立在具體事實之上，侯友宜端不出政策，只一味批評賴清德做不到，「請問，侯友宜的居住政策、社宅政策到底是什麼呢？」希望侯友宜提出具體的數字、做法供大家討論，不要為批評而批評，讓政策的討論淪為口水，這絕非人民所樂見。