台北國際夏季旅展7月14日至7月17日於世貿一館盛大舉行，台北凱撒大飯店同步於7月13日起推出為期六天的夏季線上旅展，預訂精緻雙人房一泊二食專案，原價12,146元起，限時下殺34折，每晚只要4,099元起，不僅可入住舒適精緻雙人房，還可以邊欣賞台北車站前的熱鬧市景邊享用期間限定的泰式饗宴自助晚餐。

台北凱撒推出夏季線上旅展限時專案，一泊二食微旅行，原價12,146元起，下殺34折，每晚只要4,099元起，專案享入住舒適的精緻雙人房，房內柔和的色調搭配簡潔的設計塑造愜意的住宿氛圍。晚餐於2樓的Checkers 自助餐廳享用現正推出的「泰饗宴美食季」，選用曼谷希爾頓飯店主廚來台傳授的獨門秘汁醬料，獨具風味的口感滿足夏季味蕾，期間限定十道經典泰式美饌可享受。隔天早上還有豐盛、營養均衡的美味早餐。

大稻埕夏日節盛大開跑，即日起至8月31日前預訂「夏嗨樂遊大稻埕」住房專案，入住精緻客房每晚含早只要4,599元起，專案與台灣在地美學品牌「印花樂」合作，推出台北凱撒限定夏日圖案的絹印DIY課程體驗一次，亦有各式琳琅滿目的花樣可供選擇！專案再贈送價值200元的大稻埕碼頭貨櫃市集抵用券，欣賞河景、夜景之餘還能大啖各式異國美食料理。

想走室內行程可以選擇台北凱撒20週年第二彈享好玩住房專案，即日起至9月30日止透過官網預訂，精緻雙人房只要4,320元起，入住就送台灣唯一一站的「迪士尼動畫展」門票，一起探索邁入一百週年的迪士尼魔法世界，專案還贈送台北凱撒輕食消費抵用券、捷運一日票及台北凱撒20週年聯名經典海陸食感組。暑假期間搭配高鐵飯店聯票享車票8折起優惠，獨家再贈冰淇淋兌換券。