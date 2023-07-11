號召民眾響應淨灘，新北市環保局7至9月辦理3場次「海岸守護召集令─環境教育活動」，報名今起至每場活動前一周截止；此外，民眾只要於11月15日前在新北任一海岸淨灘並將淨灘照片紀錄上傳至活動網址(https://reurl.cc/9VbqRj)，就有機會獲得2000元超商禮券。

環保局表示，近來年響應淨灘的民眾越來越多，為讓民眾更認識淨灘的重要性及相關注意事項，環保局於7月29日、8月10日及9月17日分別在萬里、瑞芳及石門辦理「海岸守護召集令-環境教育活動」，結合互動課程說明及實際淨灘活動，讓參與的夥伴們了解海洋廢棄物是如何產生的、及其對生物造成的傷害。報名期間今起至每場活動前一周截止，每場次限額30名。

除了環境教育活動外，環保局今年也推出「淨灘微旅行抽獎活動」，民眾只要在活動期間今年3月30日至11月15日，於新北任一海岸淨灘，並上傳淨灘夥伴和淨灘垃圾成果的合照至前述活動網址，就有機會抽中2000元7-11超商電子禮券。

環保局補充，在新北市若三五好友臨時起意想自主淨灘，只要到掛有「淨灘合作社」浮球的店家即可借用工具，淨灘結束後由店家與清潔隊協助後續垃圾收運事宜；如果是企業、社團等人數較多的團體想舉辦淨灘活動，請先到行政院環保署「Coastal Clean-Up海岸淨灘認養系統」(https://ecolife2.epa.gov.tw/coastal/) 預約垃圾清運服務，另外環保局鼓勵淨灘活動以無痕方式辦理，不搭設一次性舞台及背板，讓淨灘回歸到最簡單、純粹的模式。