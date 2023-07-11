越南籍弄氏女子逾期留台，為了取得工作機會，花8000元買假的「照顧服務員訓練結業證明書」、「中華民國居留證」，透過柯姓女仲介協助、在高雄某醫院擔任看護黑工，遭移民署專勤隊查獲。高雄地檢署認定柯姓女仲介、弄女知法犯法，各依違反就業服務法、偽造文書罪起訴2人。

弄女的許可居留時間為2017年6月至2020年6月，期滿後仍滯留在台，四處打黑工。2022年8、9月間，她為了進入長照市場，特地跑到南投縣，委請一名陳姓男子幫她製作「照顧服務員訓練結業證明書」、「中華民國居留證」。

今年1月，柯女轉介弄女給潘姓女子，以每日薪資2800元的價格到高醫照顧臥床的潘父，弄女則回繳每日280元佣金給金柯女。今年2月，弄女被移民署專勤隊員查獲，潘女才驚覺被騙，被依違反就業服務法、偽造特種文書等罪移送高雄地檢署偵辦。

檢方發現，柯女已有多次仲介非法外籍移工的紀錄。在被專勤隊查獲錢，才向弄女索取照服員證書及居留證，明顯未經查證就雇用弄女，最後依偽造特種文書罪起訴弄女，柯女則依違反就業服務法起訴。