外界質疑民進黨針對外役監條例修法爭議，民進黨發言人林楚茵今表示，殺警犯可以獲調外役監，當初放寬條件的是誰？就是2014年國民黨多數主導的法律修正案，將外役監遴選門檻從累進處遇原來的二級降到三級，甚至對於長刑期的人也缺乏限制。她還反問侯友宜、郭台銘，「還尋求曾殺警的國民黨前立委蕭景田支持？」

林楚茵表示，2022年最受爭議的案件中，因外役監的林信吾返家探視逾期未歸犯下殺警案，且當初林因犯加重強盜、竊盜遭判處8年4月，2020年入監服刑，而因為國民黨當初的修法放寛，讓林信吾等受刑人得以申請外役監遴選並通過。所以請國民黨先搞清楚修法過程，不要企圖混淆視聽，胡說八道的惡意指控。

林楚茵痛批，過去在國民黨執政下的殺警重犯蕭景田選立委進國會、當中常委、做黨部主委，國民黨有誰幫警察說話？只會寫臉書反黑金復辟的國民黨總統參選人侯友宜，「當你面對曾涉入殺警案的蕭景田，不只不說話，還尋求他的支持，顯然是雙重標準」

林楚茵指出，彰化曾發生震驚全國的殺警案，當時蕭景田是鄉代會主席，他過去1984年就因涉入殺警案、因運送屍體罪被判刑入獄。

她說，對於在國民黨執政下的殺警犯中常委蕭景田殺警，可以一邊大聲高呼司法正義，又可以在各種公開場合與殺警重犯蕭景田合照，請問侯友宜，「對於你的警察弟兄，不曾聽你對蕭景田有何看法？還有郭台銘先生，當你手拉著殺警案蕭景田時，怎麼還好意思說，「我爸爸是警察，因為殺警犯服外役監，我很憤怒」。

她說，那請問郭先生拉著蕭景田中常委的手，就不憤怒？一邊高談司法改革，一邊緊握殺警犯蕭景田的手，到底誰在外役監修法打假球？

林楚茵說，針對外役監條例的修法，民進黨總召柯建銘已清楚表達，預計在下會期可完成修法，相信後續法務部會與立院黨團積極協調，加速完成修法；同時，民進黨也重申修法主張和立場，即針對重大暴力犯罪、高逃亡犯罪如最輕本刑十年以上及假釋中再犯罪，都不得申請外役監遴選。

她也強調，任何制度的補漏與改革，都應該充分溝通、理性討論，而不應淪於政治操作，無助於制度的完善。