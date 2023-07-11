竹北豐采520建案工地天坑案，竹北市公所委託第三方台灣標達工程檢測公司對建案四周道路進行「表面波」及「透地雷達」2種各具深淺層優勢探測，初步成果報告顯示，部分地層速度變化不穩定。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市民要求有第三方公正檢測單位，公所也承擔責任，以二備金支應檢測工程，收到初步結果報告，第一時間向縣府通知報告結果並提出示警，後續公所也將持續投入深層地層超低頻透地雷達等檢測，進一步釐清地層狀況。

鄭朝方指後續台灣標達工程將透過深層透地雷達地層檢測、3D透地雷達檢測、3D光達掃描探測、鑽孔及內視鏡檢測、敲擊回音檢測等輔助驗證，再三確認地層狀況符合檢測安全基準後，將進行道路回填，並報請縣府同意後，即開放周邊道路解封，才能保障市民安全。

台灣達標工程在勝利一路、勝利二路、莊敬六街及自強北路施作表面波探測，經報告分析試算，自強北路及勝利一路於深度20到25公尺範圍的地層速度變化較為不穩定，本周將針對該區域施作深層地層超低頻透地雷達檢測，以釐清該處地層狀況。

至於淺層部份於勝利二路小範圍地層速度偏低區域，也將採取計畫施作敲擊回音檢測、鑽孔及內視鏡檢測，小範圍開挖確認地層狀況，後續將針對所有安全檢測成果提出說明，以釐清地層現況是否安全。

市公所工務課課長王志文表示，台灣標達工程所提報告顯示，目前建案周邊道路部分路段測出地層速度變化不穩定，以竹北市民安全優先考量，勝利一路、勝利二路、莊敬六街由公所道路養護，將維持封閉狀態直到改善至台灣標達檢測之安全標準，縣道自強北路養護為縣府權責，由縣府進一步評估開放與否。