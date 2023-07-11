Uber Eats攜手青年媒體《500輯》合作，推薦遍佈全台的441間台灣小吃店家，回應大眾日常生活對兼顧美味和親民價位小吃的需求。Uber Eats與主辦單位今（11）日推出首份「500碗全台小吃地圖」數位版地圖，地圖上也標示Uber Eats合作商家夥伴，滿足隨時想來點小吃的外送需求。此外，即日起至8月31日期間，號召消費者參與集碗挑戰活動，完成任務可獲得抽大獎機會，好禮包含免費試用 Uber One 12個月、千元賣場禮券，全新機車等獎項。

Uber Eats 與《500輯》合作推出7款不同主題的「500碗全台小吃美食地圖」，數位版依照每個縣市不同的特色，精選出台北捷運、台北大稻埕、彰化火車站、嘉義東區、台南中西區、高雄鹽埕區以及屏東市特色美食地圖。在「北捷宵夜小吃地圖」中，Uber Eats的商家合作夥伴多達十間，包含通化夜市的紅花麻辣鹽水雞與公館夜市的藍家割包等排隊名店。「高雄鹽埕區下酒小吃地圖」中也有Uber Eats商家合作夥伴，例如「冬粉王」的乾冬粉與綜合湯，以及「女子餃子」綜合原味、九層塔與泡菜蝦的三美好煎餃，居家小酌免下廚。此外，老饕們只要掃描數位地圖上的QRCode，便能於Google Map上看到店家基本資訊，以及一目了然該得獎店家的總得碗數、得獎菜色、推薦評審，隨時隨地一覽評審們心中的寶藏小吃。

隨著「500碗全台小吃美食地圖」推出，Uber Eats號召全台喜歡台灣小吃的饕客一起點起來，動起來參與「500碗集碗挑戰」，支持控肉飯、滷肉飯、涼麵、炭烤玉米、鹹水雞、碗粿、生煎包等眾多隱身街頭巷尾的台灣美味。即日起至8月31日，不管是透過Uber Eats外送，或是親訪500碗名單中10家小吃，並拍照存證，於個人臉書或IG發布10家小吃認證照，將貼文設為公開，且註明「店家名稱、菜色名稱」，同時標記#500碗、#500碗集碗挑戰、#SUI125最水鴨鴨，最後在活動社群貼文留言處留下個人公開貼文連結，並且tag一位好友，寫下「我已集滿10家500碗小吃美食，一起來挑戰」，即完成抽獎資格。每位消費者不限完成任務機會次數，挑戰越多且發布越多符合資格的貼文，可獲得更多抽獎資格，獎項包含10名免費試用Uber One 12個月、禮券、機車等。