現年32歲的Y小姐在dcard控訴，當年她讀國中才14歲，老師就曾性侵她，畢業後老師仍不斷糾纏，直到大學才脫離老師魔掌。（翻攝dcard／吳建輝彰化傳真）

Ｙ小姐表示已收到9位學姊、妹來信，呼籲更多受害者站出來，捍衛自己權益。（翻攝dcard／吳建輝彰化傳真）

彰化縣某縣立國中男老師2017年以女學生駝背好心幫矯正，卻伸進衣服摸學生乳頭、胸部猥褻得逞，當時被告判刑關了1年半，不料近日傳出他復出接私人家教，曾受害的Y小姐11日在律師陪同下到警局報案提告，她表示已收到9位學姊、妹來信，呼籲更多受害者站出來，捍衛自己權益。

「為甚麼他可以這樣泰然自若地，而我卻要一輩子背負這樣的傷？」現年32歲的Y小姐在dcard控訴，當年她讀國中才14歲，老師就曾性侵她，畢業後老師仍不斷糾纏，直到大學才脫離老師魔掌，前後遭這名狼師性侵長達7年，她恨自己當時沒有將這一切公諸於眾，沒有勇氣把受害經過告訴家人。

Y小姐表示，她看了8年的心理醫師，慢慢回覆正常生活，當年她曾經告訴同學，但沒有人相信，最近「＃MeToo運動」讓她省思，加上得知老師在接家教，讓她決定站出來，在dcard發文後已接到9位學姊、學妹來信，其中有2位遭性侵、7位是性騷。

目前該名老師仍在家中接私人家教，附近鄰居表示，老師的事情已經很久了，出獄回來好像有在台中開補習班，家裡的部分還是有小朋友會來補習，應該是都不知情，如果知道怎麼可能把小孩送來。

彰化縣政府回應，有關縣內學校發生教師疑校園性平案，前校方已依相關規定調查屬實予以解聘，並通報教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統在案；另依法通報為不適任教育人員者，是無法設立補習班或於補習班任職，縣府將派員稽查，會依「補習及進修教育法」及「彰化縣政府處理未立案補習班統一裁罰基準」處理。

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