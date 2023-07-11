新竹一名劉姓男子與A女因擺攤認識，去年11月間劉男尾隨去上廁所的A女，趁A女打開廁所門之際，強行將A女推回廁間試圖強吻及襲胸。新竹地院審結，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，劉姓男子與A女因同為攤商而認識，劉男喜歡A女已久，卻於2022年11月間見A女前往附近宮廟的女廁如廁，便尾隨在後，趁著A女上完廁所打開門之際，強行把A女推回廁間上鎖，伸手拉扯打算強吻A女未得逞，隨後劉男伸手觸摸A女胸部後才開門離去。

新竹地院審理時，法官指出，劉男已經為成年人，應該知道男女交往分際，卻只為了滿足自身慾望，尾隨A女進入公共女廁，做出強制猥褻行為，明顯不尊重他人性自主權，造成A女身心難以抹滅的傷害，實在不可取，審酌劉男認罪，積極與A女達成調解等情狀，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，期間付保護管束，並須提供40小時義務勞務以及接受4場法治教育。可上訴。