想要搶先了解業界動態、預先培養就業技能嗎？信義房屋「校園大使」招募開跑，大專院校在學生不僅有機會在求學階段，第一線接觸不動產仲介業，了解產業知識，為期一年的「校園大使」任期內，還有許多任務可以自由選擇參加，包括需要發揮創意的提案競賽、活動推廣，甚至是參加公益活動等，每一項任務都有獎金可拿，整年度MVP還能額外獲得新台幣1萬元獎學金，要讓所有參與的學子都能收穫滿滿！

淡江大學資訊管理系葉孝毅分享，自己雖是就讀資管系，但對社群、行銷等領域也很有興趣，過去只能在學校上一些選修課，但擔任校園大使期間，有多元的任務可以挑戰，不僅有機會拿獎學金，更是拓展技能、人脈的好機會。

例如在一次任務中，需要和來自不同學校的同學組隊提案，構思出「求職者會喜歡的網頁活動」，葉孝毅和組員以信義房屋官網「主題找屋」、「我家有多夯」、「賣屋攻略」為靈感，設計出一套測驗題目，既能結合信義房屋現有的買賣屋數位工具，也能讓玩家以有趣的方式，測驗出租屋、套房、整層式住宅等，哪種類型的房子最適合自己需求？過程中，不僅培養團隊合作能力，更能發揮創意、了解社群如何運作，「無論未來從事什麼職業，都很受用！」

中山大學企管系朱峻諺也認為，擔任信義房屋校園大使期間，有多元的任務可以彈性選擇，不會佔去太多時間，卻又能認識房地產知識、培養企劃及時間管理能力、學習團隊合作等，這樣的經驗，對未來職涯應有相當大的幫助。

信義房屋2020年起開始招募校園大使，人數至今已超過50位，希望將企業經營理念往下扎根、提前在學校端培養培育人才，善盡企業社會責任；而對擔任校園大使的學生來說，擔任大使比實習更為彈性，但同樣能第一線親自了解企業的運作，過程中，認識全台各地跨校的同學，增進人脈、團隊合作、拿到獎學金外，未來大學畢業後，也能享有上市公司信義企業集團各職缺的優先面試權。