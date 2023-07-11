亞太貿易便捷化及電子商務理事會（AFACT＊）今（11）日在日本京都市舉行第41屆期中會議，資策會執行長暨AFACT中華民國代表卓政宏以主辦國代表身分率團出席，將於會中分享台灣的碳交易、永續農食與智慧交通提案。

AFACT成立於1999年，是由亞太地區經濟體政府及企業專家所組成之非營利組織，我國為創始會員之一，目前會員共有亞太地區20個經濟體。成立目標為協助推廣亞太地區之電子化相關政策與活動。

這次2023年AFACT期中會議，由台灣與日本共同擔任主辦國，卓政宏除參與會議議並於開幕典禮發表演說，指出為呼應國際潮流，將在此次期中會議針對碳交易、永續農食與智慧交通行動服務等提案，分享我國最新發展與經驗，並希望能在未來與各會員國展開實質合作。

第41屆AFACT期中會議共有來自台灣、澳洲、孟加拉、印度、伊朗、日本、韓國、新加坡、泰國等各國代表出席。除了邀請各負責單位，針對UN／CEFACT第40屆論壇、單一窗口、貿易便捷化資料數據流程、永續發展暨循環經濟工作小組、文化休閒觀光旅遊資訊標準工作小組、科技與方法委員會等議程進行更新報告，並由資策會所擔任的AFACT常設秘書處針對3月舉行的「AFACT國際論壇」、AFACT網站更新、2023年eAsia Awards國際競賽等會務與活動進行簡報。

資策會表示，未來持續以AFACT常設秘書處身份，推動碳交易、永續農食與智慧交通行動服務等領域跨境數據交換計畫，貢獻我們在執行數據標準化經驗。