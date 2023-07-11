雲林縣麥寮鄉人口持續成長，即將突破5萬人，雲林縣政府為整合縣內公共運輸系統，將在麥寮鄉設置麥寮轉運站，11日縣府工務處表示轉運站地點選在麥寮貨櫃市集，貨櫃市集目前停用，公所已同意提供土地作為轉運站，藉此整合國道、公路、市區客運，打造更便捷的雲林沿海交通網絡。

麥寮鄉因台塑六輕設廠，人口數從早年3萬餘人，增至目前的4萬9200餘人，由於雲林沿海地區老年人口比率高，公共運輸有其必要性，縣政府因此決定在麥寮鄉興建轉運站，積極尋找可用土地，麥寮鄉公所得知，同意把貨櫃市集土地提供給縣府使用。

縣工務處處長汪令堯表示，土地問題解決後，工務處已著手規畫麥寮轉運站，預計興建2層樓建築，約10格停車位，內有商店街，打造1處多功能轉運站。轉運站地點位於市區，完工後可方便民眾搭乘客運往返麥寮，進一步連結東勢、四湖、台西等周邊鄉鎮，這也是縣府「發現61幸福公路」計畫的一環。

汪令堯說，縣府今年初推出「雲林縣內7＋1轉運站展望願景」，包括斗六、北港、斗南、小東、麥寮、虎尾、西螺共7處轉運站，加上高鐵公司的雲林站轉乘月台。其中西螺轉運站及高鐵雲林站轉乘月台已正式啟用，麥寮轉運站預計於今年底報請中央補助，估計經費約1億元。

麥寮鄉長蔡長昆指出，當初興建貨櫃市集，以在地農漁特產為主題，希望能帶動地方產業發展，但一直無法吸引人潮，希望藉由轉運站的設立，結合麥寮社教園區與星巴克，打造1處新商圈，帶動地方整體發展。