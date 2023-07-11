晶華2023年6月自結合併營收5.29億元，雖月減1.19％、降至近4月低點，仍年增達57.73％，登近5年同期高點。累計第二季合併營收16.02億元，季減7.24％、年增達53.73％，上半年合併營收33.41億元、年增達35.64％，亦雙創近5年同期高點。

晶華表示，受惠國際商旅持續回流、會展需求熱絡，以及端午連假及禮盒業績成長挹注，集團6月旗下各酒店餐飲及住房業績表現均亮眼。且由於去年同期疫情再度升溫，對餐飲及住房營收影響不小，比較基期較低亦增添年增率動能。

晶華說明，6月合併營收較2019年同期成長2.45％，上半年合併營收亦較2019年同期成長3.73％。若在排除達美樂披薩及海外麗晶（Regent）營收的相同基準下，上半年較2019年同期成長達18.5％，6月及上半年營收實則雙創同期新高。

晶華指出，端午節粽子近年已逐漸由自食需求轉為送禮市場，且許多公司行號在防疫期間養成贈禮習慣，台北晶華酒店今年對此提高產能、新闢零售通路，推升端節禮盒業績達3200萬元、年增8％，較2019年跳增1.08倍。其中，814萬元為企業訂單、占比25.4％。

展望後市，隨著暑假到來，為重要的餐飲消費及國內度假旅遊檔期，晶華旗下各酒店住房率已逾8成、且持續升溫中。集團除推出各式主題活動吸客，也將參加7月夏季旅展及8月台灣美食展，主打「團結力量大」的集體作戰策略，預期將為集團旺季營運增添強勁動能。