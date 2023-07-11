房仲幸福指標企業台灣房屋，向來有不少獨步業界的創舉，今年七月宣佈響應軍公教加薪，也同步為集團各直屬的事業體全體加薪，加薪幅度3％-5％，是在平均地權條例上路後，房市不景氣時期，唯一願意為基層員工加薪的房仲業！

事實上台灣房屋近年重視人才培訓和關懷，台灣房屋針對在職員工，推出「解憂隨身聽」服務，不管同仁在工作上、人際關係、感情甚至是家庭問題，只要任何需要解憂解惑的疑難雜症，都透過內部的Line官方帳號，和特聘的專業諮商師對話，抒發情緒，如有需要還可以進一步面談，過程保密，希望成為同仁最強大的心靈避風港。

凡曾任職台灣房屋集團的員工，在轉職後的工作輔導，協助他們繼續成為各行業尖兵。(圖/台灣房屋提供)

不僅如此，台灣房屋還成立「離職復職服務中心」，是業界首創對離職員工的諮詢輔導單位，針對包括直營或加盟店，凡曾任職台灣房屋集團的員工，在轉職後的工作輔導，協助他們繼續成為各行業尖兵，離職後如果生活上有法律問題，公司仍可免費諮詢，有情有義，讓愛延續！將來有復職心願的，也可以在專人協助下，順利重返熟悉的職場，再創人生的新高峰！

台灣房屋集團近年更以實際行動致力發展ESG+企業展望，在房仲業中品牌好感度高，除了傳遞對「人」的關懷，更積極落實對「環境」的友善，台灣房屋開啟了「十年種樹」計畫，透過植樹減緩溫室效應，在苗栗大湖25公頃的林場，每十年為台灣增加10,000顆樹，並在2017年成立「友善食安園區」，種植無農藥新鮮蔬果，飼養不打抗生素，吃有機蔬果長大的雞，讓同仁與客戶食的更安心，創造一個健康的療癒樂土，更期望結合越多人的力量，一同帶動社會與環境的良性循環，讓台灣更美好！

台灣房屋集團總裁彭培業指出，人才是公司資產，把對的人放在對的位置，讓員工發揮最大效能，是主管和公司的責任。集團越大責任也越大，協助全體員工，以及加盟夥伴和公司一起成長，是社會企業責任的一部分，希望陪伴同仁打造屬於自己最璀璨的事業舞台。