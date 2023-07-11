縣定古蹟花蓮港山林事業所公開標租。（花蓮林區管理處提供／王志偉花蓮傳真）

座落花蓮市菁華街美崙溪畔的縣定古蹟「花蓮港山林事業所」，見證日治時期花蓮地區的林業開發史，林務局曾開放供藝文空間使用，現由林物局回收管理。花蓮林區管理處投入1400萬元修復廳舍，並公開招標收件至8月7日止，盼活化古蹟再利用。

根據縣文化局資料指出，「花蓮港木材株式會社」於1919年成立，當時採伐的區域以林田山與大安山一帶的檜木為主，同年設置「營林局殖產課東部作業所」，為花蓮港山林事業所前身，主要工作為接受花蓮港廳與台東廳委託，負責造林工作。

資料顯示，隨著時代變遷，1970年花蓮港山林事業所裁撤，辦公廳成閒置空間，直到2001年，由民間團體號召志工、居民整理，讓山林事業所重見天日。主體建築屬和洋混合風格建築，格局左右對稱，牆體為洗石子覆蓋在鋼筋混凝土上，大門有古典式樣拱弧與裝飾立柱，庭園栽植大葉欖仁與大王椰子等南洋植物。

花蓮林管處長黃群策指出，山林事業所為日據時期台灣總督府營林所東部出張所，遷移至花蓮港街後興建的建築，和洋混合風格的建築，結合西洋古典式樣拱弧與日治時期庭園特色。

黃群策表示，為再現歷史風華，2020年起依文化資產保存法及古蹟修復與再利用辦法，投入經費1400萬元辦理修復再利用，提升國有公用不動產活化運用效益，推廣文化資產、林業相關產品。

林管處依「國有公用不動產收益原則」公開標租中，詳細投標資訊請參閱林管處官網訊息(http://hualien.forest.gov.tw/業務公告），歡迎業界廠商投標，以郵戳為憑或專人送達林管處收發。盼活化古蹟再利用。