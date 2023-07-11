永康區登革熱疫情嚴峻，防治人員持續針對環境展開孳生源清除。（永康區公所提供／曹婷婷台南傳真）

台南本土登革熱病例已累計267例，其中永康區疫情竄升速度快，1周來已有24例且遍及7里，永康區長陳勝楠表示，今天上下午分別在六合里、復華里、永康里等地噴藥，因應永康區疫情嚴峻，為遏止疫情擴散，區公所已加強社區環境監測及孳清，並於高風險點設立專案規畫因應措施，盼減少疫情在社區傳播風險。

永康區這波疫情原本集中五王里，但目前包括崑山、南灣、復華、六合、三合、西灣、大橋共8里都有病例，其中大橋為6月出現的病例，其餘7里則是近1周增加的新病例，上周一五王里傳出3個新增確診病例，且感染源不明，隨後疫情就開始在鄰近各里悶燒。

台南市登革熱防治中心指出，永康區自8日起快篩陽性即判定確診，7月11至13日於崑山里活動中心增設採檢站，若市民出現疑似登革熱症狀且曾至登革熱流行區域，應盡速主動前往接受篩檢。

副市長趙卿惠今天前往永康區等處視察化學防治作業，除向登防中心、衛生局、環保局、區公所及國軍化學兵等第一線工作人員打氣加油，也陪同防治人員實際稽查，逐戶向民眾說明戶外和室內都要清除環境孳生源的必要性。她強調，市府全力動員，盼透過孳清、化學防治和民眾自我健康監測三管齊下，全面控制疫情不擴散。