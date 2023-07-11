左起新竹林管處長夏榮生、農委會主委陳吉仲、林務局長林華慶今天前往南庄苗圃參訪。（李京昇攝）

林業剩餘資材循環利用系統將廢材轉換成綠金。（李京昇攝）

農委會主委陳吉仲讚賞山林共管是南庄示範場域的最大亮點之1。（李京昇攝）

苗栗縣南庄鄉柳杉、台灣杉人工林區，每年約有864公噸的剩餘資材，為此農委會林務局新竹林管處在苗栗縣南庄苗圃成立「林業剩餘資源循環示範場」，將頭徑材、樹葉、枯殘材等廢材，透過機械加工或蒸餾萃取，製成精油、生物炭或生質顆粒，讓廢材變成「綠金」，林管處11日發表成果，盼藉此「全木利用」達到永續林業。

南庄地區有100公頃的台灣杉及柳杉人工林生產區，每年平均伐採量為4300立方公尺，其中70％為原木，可作為木構規格材、家具用材及其他內裝用材流通於市場並被加以利用，但剩下30％是剩餘資材，如枝梢材、不規則材、頭徑材、樹葉、枯殘材、剩餘菇木、果樹修剪枝條等，都無法作為建築或家具使用。

因此，新竹林管處去年開始規畫與中興大學合作，在苗栗南庄苗圃成立「林業剩餘資源循環示範場」由中興大學提供連續式進料量產生物炭多膛爐系統，搭配設置精油萃取機、香菇乾燥機、榨油機、林木破碎機，將這些剩餘資材製成精油、生物炭或生質顆粒，賦予其新的市場價值。

林務局長林華慶、新竹林管處長夏榮生、農委會企劃處長莊老達等人，今天向眾人分享林業剩餘資源再利用的做法。林華慶、夏榮生表示，以往林業剩餘資材，多半只能堆置，或是花錢請人處理，但經過循環系統，枝葉、枝條可提煉精油，頭徑材可再造成工藝品，其餘廢材經過氣化爐，還能轉變為生物炭、生質顆粒，可幫助植物生長，減少二氧化碳排放量，或是作為燃料來源，讓整棵樹與木頭都加以被利用。

他們說，未來在太平山翠峰山屋、梨山也將設置林業剩餘資源循環示範場，像是翠峰山屋現在只能限時段供電，未來能取代現行燃油供電系統，以生質能源提供山屋，全時段電力及熱水需求，也解決當地柳杉與紅檜人工林每年約800公噸的剩餘資材。

農委會主委陳吉仲到場檢視循環利用系統現況，他表示，山林共管是南庄示範場域的最大亮點之1，農委會林務局與南庄賽夏從簽訂夥伴關係開始，以林下養蜂逐步建立互信基礎，在林務局新竹林區管理處的陪伴下，輔導族人成立合作社，並委託其進行人工林伐採、國產材生產及撫育造林等工作。

陳吉仲說，這次在林務局南庄苗圃的「林業剩餘資材循環利用系統」，將以往被視為毫無利用價值、且棄置於現場任其分解的枝梢材、枝葉及部落農業剩餘等剩餘資材，透過循環系統產出燃料顆粒、植物精油及生物炭等有效資源。

未來透過循環利用系統所產出的各項植物精油、乾燥香菇等產品，還能提供給南庄部落在森林小站販售，讓廢柴華麗轉身成為綠金。同時也考慮將循環利用系統將由族人管理，且產出的生質顆粒、熱能，還可提供族人燒開水煮飯使用，不用再仰賴燒材，盼藉此實踐循環利用零廢棄、建立可行循環產業鏈及農業淨零等目標。