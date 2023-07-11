歌壇天后李玟5日輕生驟逝，享年48歲，噩耗傳出後震驚兩岸三地，目前李玟的後事已經由家屬的配合下全面展開，據港媒透露，李玟的姐姐李思林想為她建立紀念碑或者是紀念館，家人屆時會捐出李玟生前的遺物落實此事。消息一出，網友們紛紛表達想法。
據香港媒體綜合報導，李玟離世之後，姐姐李思林為她操辦後事，除了希望能在兩岸三地舉行追思會，她希望能夠在大陸、香港與台灣立下李玟的紀念碑或者是紀念館，屆時家屬也會主動提供李玟的遺物，未來所有遊客在遊覽時，都能想起這位笑容燦爛、超有感染力的一代巨星。
目前他們已經向香港與台灣當地單位發文詢問，希望能夠有協助幫助的單位一起落實此事。李思林也表示到時候希望粉絲們一起發揮力量，把李玟紀念碑或紀念館給辦起來。
網友們也紛紛留言回應，「這就有點消費逝者了吧」、「人走了還不能安生？她老公和他這二姐一路貨色」、「怎麼感覺coco一走她立刻就能想到各種事就能安排起來？」、「辦好喪事，這些問題過幾年在談吧！」、「作為二十多年死忠的我表示這也有點過了啊……」，不過也有許多網友不相信這是二姊李思林所言，希望能夠看到相關影片或錄影檔。
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