縣府持續推動「一鄉鎮一特色公園」補助計畫，有竹東等6鄉鎮公所提報新建特色公園需求，後續將配合在地民眾需求，由公所執行，8月將發包湖口鄉公五公園改造為軍事主題特色公園，預計明年5月完成。

產發處長陳偉志指出，竹北市高鐵公二、高鐵兒三、高鐵兒六、高鐵兒九、高鐵兒十一、公兒26等6座公園遊戲場，8日聯合完工典禮，吸引許多家長帶著小朋友一起「開箱」新公園後，打造22座特色公園，除兒五、兒十一、兒25等3座配合興建地下停車場等工程，其餘19座已全數完成。

備受鄉親關心的湖口鄉公五公園，經規畫將改造成為新竹縣首座軍事主題特色公園，打造裝甲車遊具，預計在8月發包，並可望在明年5月完成。

陳偉志表示，縣府持續動「一鄉一特色公園」的規畫，6月5日函文各鄉鎮市公所，提報新建特色公園的經費需求，截至6月15日止共收到竹東、峨眉、新埔、尖石、寶山及關西等6鄉鎮公所提出興建需求，餘鄉鎮回函表示無需求。

經6月底開會審查後，近期會將核定結果通知6公所。竹北市、芎林鄉與湖口鄉，因已興建特色公園，縣府暫不提供興建經費補助。

此外，衛福部頒布《兒童遊戲場設施安全管理規範》，要求全國各縣市針對2017年1月25日前設置的兒童遊具設施，應在今年1月24日前完成備查，新竹縣內有96座公園，相關局處和各鄉鎮市公所針對所管理的遊戲場逐一檢查，未能符合規定者即封閉設施。

截至目前為止，湖口鄉5處公園，因公五公園將改造為特色公園，遊具會一併改善，其餘4處公園，鄉公所預計在今年底拆除。其餘的鄉鎮公所已編列預算辦理檢驗遊具事宜，竹北市全數遊具則將在年底完成檢驗及備查。