民進黨今提名策略小組將完成最後提名，據了解，提名策略小組擬建議提名國際事務部主任謝佩芬將出戰台北市第3選區、永和立委則由四連任里長莊銘淵參選，東勢女兒青年部副主任謝子涵出戰台中第八選區、新竹第二選區徵召國立陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱；台中第三選區由台中第八選區市議員謝志忠等。人選須等明天中執會通過確定。

由於民進黨尚有七個艱困選區尚未提名，有待今天提名策略小組討論，據了解，目前擬提謝佩芬對上國民黨王鴻薇，永和選區之前與名嘴李正皓合作，引發黨內部分人士反彈，永和里長莊銘淵揚言參選到底，李正皓後來因為性平紛爭退選，原本考慮由新聞部主任張志豪參選，但考量張在新聞部主任一職表現稱職，一但參選，黨又要重新找新任黨務主管代替，最後提策會還是決定以有四屆里長實力的莊銘淵出馬。

至於謝子涵，八年級生，從地方創生，到台日交流都是她涉足的領域，將對上國民黨江啟臣；謝志忠則對上國民黨楊瓊瓔；至於曾聖凱，黨內對他背景相當陌生，算是政治素人，將對上國民黨現任立委林思銘。

目前尚有金門、桃園六選區尚在討論，今天下午會後揭曉。