中彰投分署開辦「全端網頁設計青年專班」，幫助非本科系學員可經由460小時訓練後成功跨域學習。(中彰投分署提供)

多年來受異位性皮膚炎所苦的「小峻」，在國立科大行銷與物流管理科系畢業後，求職路上不順利，他幾經觀察，發現AI應用發展是未來產業趨勢，決定參加勞動力發展署中彰投分署開辦的「全端網頁設計青年專班」，成功跨出就業技術門檻、成為全端工程師，現在在家穩定接案。

有感於數位商機近幾年發展蓬勃，連帶使得資訊技術相關職缺越趨炙手可熱，勞動力發展署中彰投分署特別開辦「全端網頁設計青年專班」，希望培育兼具前端、後端開發技能與思維的全端工程師，也藉此引導青年跨域學習，也滿足5＋2重點產業青年人才需求。

參加該專班訓練、成功找到職涯方向的「小峻」說，自己畢業於國立科大行銷與物流管理系，工作之路不是很順利，上一份工作遭到資遣後，即觀察產業趨勢，深覺資訊科技應用是未來發展重點，決定踏出跨域學習的第一步，參加全端網頁設計青年專班，學習前端網頁設計、後端資料庫、伺服器處理等專業技能等。

從最基礎的HTML、CSS語法等理論，到實務實作訓練，「小峻」花了3個月時間，歷經460小時的紮實訓練，培養出接軌職場的實力，他說，因自己患有異位性皮膚炎，工作選擇受限多，考量自身情況，決定成為獨立接案工程師，幸運的趕上後疫情時代，許多行業對數位行銷、一頁式廣告等需求增加，目前接案情況穩定。

勞動力發展署中彰投分署指出，因應青年面對就業的情勢、未來產業發展，勞動部今年5月再啟動「投資青年就業方案第二期」，中彰投分署也開辦符合就業市場的職前訓練課程，不但費用全免，29歲以下青年參加符合政策性的課程還可申請每月8000元學習獎勵金。