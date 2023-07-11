高雄17直播鋼鐵人隊遭網媒報導質疑背後金主為陸資，鋼鐵人隊董事長黃哲寬不滿提告，高雄地院調查後認為，黃最大的資金來源、股東確實為陸資，判黃哲寬敗訴，可上訴。對此，高雄鋼鐵人發聲明駁斥，業經經濟部投資審議委員會審查，認定屬合法港資，對於惡意曲解，深表遺憾，自當依法捍衛清白。

高雄鋼鐵人所屬的「高雄育樂股份有限公司」今下午發出聲明指出，該法院訴訟為公司董事長黃哲寬所提個人侵害名譽權之訴訟，該判決內容並未針對本公司資金來源進行調查，亦全然未認定係屬中資，該篇媒體報導之標題顯然與判決內容甚至報導內容歧異甚大，而損害本公司名譽。

聲明提及，又本公司股東錢濤所投資款項，業經經濟部投資審議委員會審查，認定係屬合法之港資，而非中資，並准予其投資，本公司先前亦已發出聲明明確表示，有媒體竟仍以不相干之法院判決內容，惡意下標曲解為「法院認證『高雄鋼鐵人』背後有中資」云云，本公司深表遺憾，自當依法捍衛清白。