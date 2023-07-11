法新社報導，國家氣象機構EMY今天指出，希臘12日起會有6天的熱浪，而氣溫將於週末來到攝氏43度的高點。

根據文化部的說法，最炎熱的時段中，因地制宜地將一些戶外考古遺址關閉。

至於希臘最熱門的景點衛城，文化部表示將設置遮陽棚保護成千上萬的遊客。同時，紅十字會成員將在氣溫最高的時段提供免費飲用水。

文化部長曼多尼（Lina Mendoni）上週表示，有鑑於遊客人數相較2019年成長80%，對於這座2500年歷史古蹟大排長龍的問題，文化部目前正找尋處理之道。

曼多尼告訴Skai廣播電台，已經準備好實施時間區段系統，將遊客數量分散到一整天以減少擁擠的情況。

根據希臘統計局（Elstat）資料，去年有超過300萬人次遊覽衛城，高於2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間的120萬人次。

在經歷近10年的債務危機後，希臘仰賴觀光業來帶動經濟，官方也希望到訪旅客人數能超越2019年創下的3130萬人次紀錄。（實習編譯：吳冠緯/核稿：蔡佳敏）1120711