疾病管制署統計，國內上週新增125例登革熱本土病例，包括台南市104例、雲林縣13例、高雄市7例和屏東縣1例，登革熱群聚區新增台南市永康區。其中上週新增2例登革熱併發重症個案，皆為80多歲長者，一人併發肺炎治療中，另一人因病毒影響中樞神經系統導致意識不清，目前仍在加護病房治療中。

疾管署說明，國內上周新增個案125例登革熱本土病例，居住地分別於臺南市仁德區44例、東區30例、永康區20例、安南區4例、北區2例、南區、歸仁區、新營區及新化區各1例，雲林縣古坑鄉11例及斗六市2例，高雄市湖內區及路竹區各2例、三民區、大社區及左營區各1例，屏東縣屏東市1例，個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中51例女性、74例男性，發病日介於6月6日至7月10日。

疾管署防疫醫師林詠青說明上周新增2例登革熱併發重症個案，都是居住在南部縣市，年齡皆為80多歲，一男一女，都有糖尿病、高血壓等潛在疾病，初期症狀是典型症狀，如發燒、骨骼疼痛，其中一人併發肺炎，目前狀況穩定，在普通病房治療，另一人因病毒影響中樞神經系統，出現意識狀態不清，目前仍在加護病房治療中。

疾管署表示，臺南市目前兩處疫情群聚區分別位於臺南市仁德區／東區交界、永康區五王里及其週邊里別，多數新增個案與疫情群聚區具關聯性，惟病例分布里別有逐漸外擴趨勢，顯示疫情仍有升溫可能，提醒社區必須全力阻斷可能存在的隱性傳播鏈；另高雄市新增7例病例中，除1例大社區個案外，其餘個案均有臺南市活動史，惟路竹區個案於高雄市活動地附近查獲各式積水容器且孳生病媒蚊，亦不排除於當地感染風險或引發疫情，仍須提高警覺；雲林縣新增病例均與古坑鄉荷苞村疫情群聚區有關；屏東縣新增1例病例亦曾於潛伏期內前往雲林縣疫情群聚區，顯示疫情仍未趨緩。

國內今(2023)年截至7月10日累計298例本土病例，其中臺南市267例、雲林縣19例、高雄市11例及屏東縣1例，全國病例數已達2017年同期以來最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔44％(131例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26％)，目前已累計6例重症病例，其中5例仍住院治療中。

另外，今年累計60例境外移入病例，感染國家分別自印尼(16例)、馬來西亞(13例)、泰國(12例)、越南(8例)、馬爾地夫(4例)、菲律賓(4例)、印度(2例)及寮國(1例)移入。疾管署疫情中心主任郭宏偉提醒，柬埔寨及泰國疫情近期仍持續上升，寮國及馬來西亞亦處高點，且皆高於近年同期；另美洲地區疫情持續，累計報告超過213萬例，以南美洲巴西逾151萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情亦屬嚴峻，請民眾前往當地時留意防蚊措施。