竹北市十興國小學生郭禹葳，在清華大學副教授陳孟亨和老師張志豪指導學習木笛，日前參加「2023 ORDA阿姆斯特丹國際木笛節」，以高超的技巧、穩健的台風、吸睛的舞台魅力，在世界各地木笛好手中脫穎而出，勇奪11歲以下獨奏組第二名。

教育局長楊郡慈表示，郭禹葳自幼展現對木笛的喜愛，除參與十興國小直笛團組訓外，更追求個人演奏技巧的精進，屢獲國內外木笛獨奏比賽佳績，今年3月在111學年度全國學生音樂比賽直笛獨奏國小A組獲特優第一名。

郭禹葳此次遠征超過300位參賽者的「2023 ORDA阿姆斯特丹國際木笛節」大賽，比賽難度甚高，使面對與國內標準大相逕庭的國際評分取向，也能透過精湛的演奏實力，在11歲以下獨奏組20多位競爭者中，獲得評審肯定奪得第二名。

郭禹葳預定16日回國，她表示參加阿姆斯特丹國際木笛大賽令她大開眼界，欣賞來自各國參賽者的演出，彼此切磋笛技，親身感受國際比賽現場的魅力，滿滿的收穫與感動，深深烙印在心中。

郭禹葳感謝陳孟亨教授、張志豪老師等多位師長及十興國小直笛團給予的養分與陪伴，在獲獎得到肯定的同時，也很高興讓台灣再次被世界看見。