北市大稻埕煙火節12日即將進行第2周相關活動，不過活動現場鄰近南京西路、貴德街口「天坑」，也引發當地民眾擔心是否會有影響。對此北市觀傳局長陳淑慧表示，發生「天坑」事件後，市府確實有討論是否要取消舉辦本周煙火節活動，但經跨局處討論後，是考量天坑地點非行人通行主要道路，因此決定續辦。

南京西路與貴德街口的「天坑」，歷經灌漿作業後路面趨於穩定，11日上午中華電信、天然氣及自來水等業者進駐鋪設管線，土木技師公會則預計於11日下午5時於當地使用透地雷達檢查，確定地下無空洞或新的掏空區域。

陳淑慧坦言，市府確實有因為「天坑」事件，討論是否要取消舉辦第2周的大稻埕煙火節相關活動。不過在經跨局處會議後，考量天坑地點非行人通行主要道路，加上工程已確定施工工項，且有觀光客已入住可能牽動退房潮，北市府最後決定如期舉辦。

北市警局保安科長于增祥表示，天坑現場會加派警力勸導民眾勿入，並以閃燈、三角錐阻攔等方式提醒民眾。而上週有開放通行、鄰近天坑的4號水門，12日也將禁止民眾通行，而是作為緊急通道作為應急使用，也呼籲民眾多多利用3號及5號水門進出。