大陸女星孫儷2011年演出《後宮甄嬛傳》爆紅，據悉她在拍攝《後宮甄嬛傳》時單集片酬為30萬人民幣(約台幣129萬)，到《那年花開月正圓》飆升至(約台幣520萬)，不過自大陸展開限酬令，孫儷為接下電視劇《安家》，自願降低片酬。

孫儷2012年憑藉《後宮甄嬛傳》爆紅，身價因此跟著水漲船高，直到2017年大陸展開限酬令，孫儷為接下電視劇《安家》，自願降低片酬，從8千萬人民幣（約新台幣3.3億元）降至1,620萬人民幣（約新台幣7千萬元）。

事實上，孫儷曾因片酬引發討論，當時她在拍攝《甄嬛傳》時只要有飯局，都會先行離開，進而傳出耍大牌的傳言，更被質疑憑什麼拿一集30萬人民幣(約台幣129萬)的酬勞，事後有網友出面替她緩頰，表示當時孫儷每天要背寫滿6、7頁的A4紙的台詞，因此先行離開是為了好好消化接下來的戲。

然而，孫儷《那年花開月正圓》，孫儷的片酬外傳高達150萬人民幣（約524萬元台幣），當年有網友公開她在片場的照片，可見她隨時抱著劇本在背台詞，每一頁都貼滿各種顏色的標籤及寫滿了註解，相當用心在消化自己的角色。