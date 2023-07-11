富邦金控永續報告書連續兩年對應世界經濟論壇「利害關係人資本主義與永續性衡量指標Stakeholder Capitalism Metrics(SCM)」，並連續3年以影響力評估(Impact Value, IMV)方法學之量化數據計算永續影響力，總計2022年富邦金控共推動產業鏈約新台幣8.6兆元的產值增長，創造新台幣8.9億元減碳效益，矢志成為力助產業邁向低碳轉型的綠色槓桿!

開發金控致力落實綠色營運，2022年完成集團第一階段綠電採購，每年採購500萬度綠電，單一年度綠電採購量領先同業，總計採購五年。2022年已供轉綠電數量相當於減少226.07公噸碳排放，人均碳排放量更較基期2020年下降7.75%，未來將持續推動各項減碳專案，實現2024總部大樓碳中和目標。

富邦金控董事長蔡明興表示，2022年富邦金控仍持續推動永續願景工程，在金融與非金融兩大面向，都以實踐Run For Green的永續悍將自許，以綠色金融領跑員之姿，締造了三項第一：首先，富邦金控稅後淨利及每股盈餘業界第一，連續14年蟬聯台灣金控每股獲利王寶座；第二，業務多元擴張，創下台灣第一宗「金金併」里程碑，讓永續金融服務版圖更加完整；第三，連續6年入選道瓊永續指數（DJSI）之最高榮譽「世界指數」成分股，且在「社會面向」得分位居全球保險業冠軍。

開發金2022年永續報告書，以「擘劃永續治理」、「智慧永續金融」、「菁英永續人才」、「低碳永續環境」以及「共創永續社會」五大永續策略為主軸，構建開發金控集團永續願景，揭露開發金控重大主題管理機制及各項永續作為。