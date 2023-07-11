陶喆在北京摩登天空音樂節後台慶生。（偉大文化提供）

陶喆藉由新歌傳遞正能量。（偉大文化提供）

陶喆特別選在生日當天，推出全新單曲〈全世界會唱的歌〉。（偉大文化提供）

華語樂壇R＆B音樂教父陶喆本月初無預警推出單曲〈流沙(Reimagined)〉，今再度獻上全新單曲〈全世界會唱的歌〉，特別選在自己7月11月生日這一天，是送給自己也是送給樂迷最棒的禮物。

陶喆分享創作靈感：「我覺得每個人在這個世界上都有一個旋律、都有一個故事，對我們來說是很重要的，它可能是希望、是家人、是收藏的東西，對我來講，我覺得在人生中非常重要就是希望，尤其我覺得渡過了這兩三年，不管你在世界任何的角落，其實是辛苦的！作為一首新的主打歌，我希望是可以帶給大家能量與力量。」

陶喆10日在北京摩登天空音樂節演出，獻唱多首經典情歌讓全場聽得陶醉，歌迷在台下大唱生日快樂為他慶生，更在後台端出生日蛋糕幫他慶生。提及生日願望，陶喆許下：「希望大家快快樂樂、平平安安，新歌可以帶給大家正能量。身邊有很多事情在發生，希望我們可以保有一顆純真的心去面對生活、這個世界。」

而他這次生日在忙碌工作行程中渡過，不僅發佈新歌、還緊鑼密鼓為演出排練，14號將舉辦第一場線上演唱會，接下來馬不停蹄地將趕往新加坡演出。