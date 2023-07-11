大學入學考試中心112學年度分科測驗將於明、後天登場，總計有4萬2千多人報考。桃園市教育局指出，桃園考區為陽明高中考場，中壢考區為中大壢中考場，今天下午可至考場外查看座位。

教育局說，分科測驗的考科，首日（11日）登場的是物理、化學、數學甲及生物共4個考科，第2天（12日）的考科則為歷史、地理和公民與社會共3個考科。 考前1天可查看試場，因此今天下午便可至考場外查看座位。

配合疫情降階有調整防疫措施，教育局表示，一般試場考生可自主配戴口罩，並開放親友陪考，不須入場識別證。如有發燒、呼吸道症狀、流感或考前罹患傳染性疾病，如水痘等的考生使用第1類備用試場，新冠肺炎篩檢陽性考生使用第2類備用試場。如有以上需求，請依考試簡章向大考中心或所屬考區申請，無須檢附任何證明文件。

教育局提醒，考場應試時注意事項，包括不得飲食（水）、抽菸、嚼食口香糖等，考生如因治療需要，經醫師診斷須於應試中飲水服藥，須試前申請，且須配合監試人員檢查。應試不可攜帶穿戴式裝置，如智慧型手環、智慧型手表、智慧型眼鏡及耳機類，助聽器或應試輔具經申請且審查通過使用不在此限。行動電話必須一定要完全關機，含關閉鬧鈴、震動、提示等功能且置於臨時置物區。