行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，穩定幣是這5年來才崛起的產品、而儲值卡則是30年前即已崛起的行銷利器，兩者可以相提並論？陳冲解釋，穩定幣其實就是數位版的儲值卡，但其威力及影響力則因數位科技將更倍蓰於前。

尤其當穩定幣發行人是業界大咖或聯手，幣別多樣服務地區跨國界時，例如2019年臉書倡議聯合21知名業者發行Libra(Diem)，震驚美國聯準會與各大央行，傾力出手攔阻，其後並促成各國研發CBDC，以及穩定幣的立法風潮。目前英國、美國國會正熱烈討論的穩定幣法律，無非就是Libra事件的餘波蕩漾。

儲值卡在台灣萌芽時期很早，1999年晶片卡逐漸取代磁條卡，單功能的儲值卡已經有向多功能發展需求，為免發卡人違反《銀行法》，當時的財政部，現改為金管會趁機修法，原始條文是希望容許銀行或「非銀行」在主管機關核定條件下，製發「多功能」電子儲值卡，期望一卡走天下，簡單的說，期待悠遊卡或銀行發行的支付卡，藉晶片技術建立品牌，以免支付淪為外商的殖民地。

不過事與願違，條文送到行政院進行審查時，沒想到院方不表支持，並認為社會上尚不會有此需要，經再三溝通無效，財政部不得不自行修改草案條文，僅規定「銀行」發行多功能電子儲值卡，應依主管機關所訂辦法，此自廢武功的新條文順利獲行政院同意、立法院通過，堪稱命途坎坷。

2009年1月金管會乃推出《電子票證發行管理條例》，使有儲值概念的多功能支付工具，得有完整的法律依據。2013年第三方支付話題正夯，輿論建議立法設置電子支付機構，行政院並指定兩位政務委員主責審查。

近年，基於金融感情，陳冲當時希望不要疊床架屋，可考慮將《銀行法》第42-1條、電子票證條例、以及擬立之新法來個三合一，但事後政府決定另立新法。乃有2015年的《電子支付機構管理條例》，同時刪除42-1條，至於《電子票證條例》則至今年才廢止。

回想上一世紀發想迄今，已歷經25年頭，如果當年行政院完全支持財政部同仁的構想，發行多用途電子儲值卡(multi-purpose store value card)，規定準備金成數，透過銀行及非銀行業者推廣，卓然有成，待社會邁入數位時代，再酌修《電子支付管理條例》，即可優雅轉身為運用金融科技的穩定幣。而且各國近來有關穩定幣的法律競出，各具特色，從中借鏡，應非難事。

近日媒體報導TPASS上路，爭議不少，而與原先各自為政的悠遊卡、一卡通、愛金卡等也發生不少整合問題，其實這些眼熟現象，在各種多元支付POS機整合時，是否也曾出現？如果市面上已有納入主管機關監理的穩定幣、或CBDC(央行數位貨幣)，這些政出多門的軟硬體設備或系統，是否又有簡化整併的可能？台灣的payment stablecoin(支付型穩定幣)是否有機會「向全世界示範一次」？