歌壇天后李玟輕生驟逝，噩耗曝光後震驚演藝圈，圈內友人及粉絲紛紛發文悼念，資深藝人曹西平聞訊後也大表不捨，指出身為一個追求完美的偶像，壓力肯定大到無法說出口，接著無奈表示：「這幾年CoCo的笑容越來越少了」。

曹西平表示對李玟最有印象的事，莫過於是她去當甄妮演唱會嘉賓，當時演唱兩首很勵志的廣東歌曲，讓曹西平意會到李玟進入歌壇後，就是不斷挑戰自己，由於不容許有些微缺陷及不完美，導致得面臨無法承受的龐大壓力，甚至難以對旁人說出口，因此感覺的出來她這幾年笑容越來越少，與剛出道時的陽光微笑相比相差甚遠，加上婚姻造成的極大殺傷力，讓他不免感嘆：「弱小的身軀也會倒下來」。

曹西平指出李玟是母親最大的驕傲，如今得面臨白髮人送黑髮人的傷痛，肯定無法接受事實，他也強調身為偶像歌手，壓力肯定比一般藝人大很多，而且永遠不會消失，真正可以解脫的時候，無非就是「躺下來那一天」，也才能把放在身上多年的偶像包袱完全放下。

曹西平表示藝人在表演之外，還要處理自己的情緒問題，畢竟狀態不好無法繼續工作，可能就此從演藝圈引退或消失，最後不忘向有星夢的年輕人喊話：「我不太贊成年輕人入演藝圈，抗壓力準備好了嗎？」

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