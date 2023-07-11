女星林采緹3年前和胡睿兒離婚後，最近認愛東山鴨頭老闆晨泓軍，得到外界祝福。近日，她上節目分享閨房情趣，提到某任男友在辦事時，忽然講了一句話，讓她瞬間清醒，其餘女來賓也大呼：「超解！」

林采緹在節目《一袋女王》透露，20出頭時跟某任男友交往不久，兩人發生關係時，快要達到開心的點時，男方突然講了自認是助興的話，「我想要讓妳懷孕！」三名女來賓聽完都超傻眼，異口同聲發出「蛤」，更脫口：「好解喔！」、「這句話超解的耶！」

林采緹坦言，聽到這句時被嚇到了，立刻從很愉悅的氣氛跳脫出來，因為她當時年紀很輕，覺得懷孕是很遙遠的事，當下還會懷疑男方「該不會真的想要讓我懷孕吧」，甚至開始想東想西，反覆確認剛剛有沒有做好安全措施，「所以我就覺得很解，講這種話一開始要循序漸進，還是要講一些大家比較能接受或常聽到的。」

宋哥則分享，有次跟老公辦事時，對方的手機突然響了，她心想：「正常人都不可能會去接啊」，想不到身為社區主委的老公，竟然接起電話，甚至一邊回應一邊動作，足足講了5、6分鐘，讓宋哥自嘲：「那個才真的叫人生跑馬燈。」