112學年度屏東區高中免試入學分發結果公告，此次實際招生名額一般生4906名、原住民外加名額134名及身障生外加名額133名；報名人數計2838名；錄取人數計2832名，未獲錄取人數計6名，皆為選填單一學校科別，且志願數過少，錄取率99.8％，前3志願內錄取率為98.45％。

屏東共有17所高中職，並設有優秀學生留縣升學獎學金，最高共可領取6萬及優秀學生留縣升學縣立高中獎學金，最高共可領取18萬，鼓勵學子在地就學，省下通勤時間投注在學習上。

屏東縣政府教育處提醒，申請分發結果複查，請於2023年7月12日下午2時前依簡章規定提出，並請學生務於7月14日上午11時前，持相關證件向錄取學校報到；已報到但欲放棄錄取資格學生，請於7月17日下午2時前向錄取學校提出並完成放棄程序後才能參加續招，逾期放棄不予受理。

屏東縣學生均能透過試辦學習區完全免試入學、離島生免試入學、直升入學及技優甄審入學等多元管道適性升學，此次未獲錄取學生可於2023年8月1日起至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」(https://reurl.cc/AA2Y6j)查詢續招學校名額，並至續招學校報名免試入學續招。