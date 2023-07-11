桃園市議員黃敬平邀集相關單位會勘淹水問題。（呂筱蟬攝）

桃園市平鎮區中豐路山頂段與湧光路口，遇到強降雨常淹水，氣象局一旦發布豪雨緊報，水務局會在該處設置擋水板，但有居民反映擋水板造成交通阻礙，治水與交通動線產生兩難。市議員黃敬平邀集相關單位會勘，研議後續可考慮增加格柵或將側溝加深，期盼淹水問題能徹底解決。

水務局指出，中豐路山頂段229號與湧光路口，周邊因為地勢低窪且位於轉彎路段，地勢西高東低，豪大雨來時就會產生積淹水，擋水板類似沙包的性質，是為了阻斷路面水流暫時設置，確實能有效降低積淹水狀況，他強調，對於路口遭擋水板封閉的交通不便是暫時性的，只要豪雨特報解除後，會立即將擋水板撤除。

當地居民鄧先生說，該處路口水患是將近30年來都難以解決的問題，尤其現在正值颱風季節來臨，心裡總是很擔心，希望山仔頂的淹水隱患能徹底根除。養工處指出，積淹水的狀況按照水務局提供的水理分析，豪大雨一來既有路側溝恐怕來不及宣洩，實務上的做法可考慮增加格柵以及將側溝加大或加深等方式，以收集路面雨量順利排放。

黃敬平表示，經會勘後決定先以增設湧光路口水溝的格柵、排水孔等集水設施，考量既有側溝重建難度，請養工處研議從中豐路山頂段229號經215號至中豐路、東豐路口再多做一條130米長路邊側溝，希望在汛期颱風來臨之前能盡快施作完成，避免以後再用臨時擋水措施，引起用路人交通不便的民怨。