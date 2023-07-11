衛生福利部健保署規定，13歲以上民眾，每半年洗一次牙皆有健保給付，一名女網友沒有定期洗牙的習慣，日前看牙科因牙周病被醫師念，她好奇大家真的半年就洗一次牙嗎？許多人都表示會定期洗牙，有網友直言，洗牙時如果發現蛀牙可以盡快處理，「以後省下好幾十萬」。

一名女網友在批踢踢發文表示，最近看牙醫因為牙周病被醫師念，提醒半年就要洗一次牙，她心想，牙醫因為工作關係，看到的都是有乖乖洗牙的人，好奇詢問網友「你們都會半年洗牙嗎？」

這篇貼文引發討論，許多網友都表示會定期洗牙，「洗完都會預約半年後，時間到了診所都會打電話提醒」、「當然要，牙齒很珍貴的，壞了就沒了」、「洗牙有個好處，就是會幫你檢查蛀牙」、「健保都繳了為什麼不洗？」

蛀牙如果太嚴重保不住，植牙動輒數萬至10萬元，一名網友直言，一定每半年洗一次牙，如果發現蛀牙就可以盡快處理，「多花200沒關係，以後可以省下好幾十萬」；另外他也提醒，平常刷牙一定要用牙線，牙縫才清得乾淨。

牙醫師黃文龍指出，有些患者洗完牙後，牙齒會變得比較敏感，因此不太願意洗牙，他表示，洗完牙可能有些後遺症，例如牙齒敏感、牙齒鬆動、牙齦流血；如果平時有做好清潔、定期檢查，洗牙通常沒什麼感覺，但如果拖到1、2年才洗一次，後遺症就會較明顯。