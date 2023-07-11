郭富城（左）、劉青雲在大熱天穿上皮衣戲服。（華映提供）

這次拍攝郭富城不僅上天，還有下海的潛水戲。（華映提供）

香港動作電影《掃毒3：人在天涯》由香港知名導演邱禮濤執導，集合香港三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，此為《掃毒》系列的續作，故事和前二集並無關聯，但在製作及場面上都全方位升級。電影中大場面不斷，郭富城和劉青雲為了震撼場面也吃足苦頭，身穿皮衣，頂著40度的高溫開輕型機，熱得滿身大汗。

《掃毒3：人在天涯》11日公佈電影正式海報和預告，從海報中可見到郭富城、劉青雲及古天樂3人坐在成箱的鈔票後方，心中各有所思。而正式預告更見到多場讓觀眾瞪口呆的大場面，槍林彈雨及飛機大炮都沒少，場面火爆刺激，就如電影標語所說的「掃毒十年，最強一戰」。

郭富城、劉青雲和古天樂為了完成電影中的動作場面，也都親身上陣，像是一場劉青雲駕著輕型機載著郭富城衝上雲霄，畫面看起來帥氣無比，但現實拍攝時正值香港的盛夏，現場氣溫和近日的台灣相似，高達37度，劉青雲和郭富城還都穿上厚重的皮衣，坐進毫無空調設備的小飛機中，機艙溫度飆到超過40度，徹底考驗兩人的耐力，他們在等待拍攝的期間便已熱得一身大汗，有如三溫暖，只能靠助理用小電扇幫忙散熱。

但劉青雲和郭富城對於開飛機充滿了好奇心，趁著拍電影過過乾癮，劉青雲笑說：「我有想過去學開飛機，覺得應該很好玩，但一直沒有時間，等我退休再來學。」喜愛開車和速度感的郭富城對開飛機也同樣有興趣，「開賽車時認識了一位醫生，他會開直升機，因為都和速度有關，那時候很被吸引，所以也玩過遙控直升機，但現在時間比較不能去學開飛機，近來我會要花比較多的時間去創作，也會寫寫書法。」

除了飛上高空，郭富城更換上潛水衣，演出潛下海底的驚險畫面，一幕他為了犯罪集團大哥劉青雲潛入海中尋找毒品，一共花了兩天拍攝，一天出海進行實景拍攝，另一天在綠幕前拍攝。出海前郭富城仔細跟教練和導演確認下海的動作，更將全身淋濕，頂著海風，站上吊起大量毒品的吊網上，一路被拉到高空，看起來相當驚險。

而移到綠幕前拍攝，郭富城更被鋼絲吊起，在空中做出潛水的各式動作，雖然他的身手一向敏捷，但這也是體力和肌力的大考驗，幸好他的動作場面拍攝經驗非常豐富，只花了兩三個小時，便順利完成了高難度的動作拍攝。