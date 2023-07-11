疾病管制署今天公布，上周平均每日新增190例新冠肺炎本土併發症個案，較前7天每日平均207例降8.2％，整體新冠疫情已過高峰，預期病例數會持續下降，至少維持2到3個月。另流感疫情也呈現下降趨勢，但上周仍新增8例重症死亡案例，提醒長者及慢性病患不可輕忽。

新冠疫情方面，國內上周新增檢出102例Omicron亞型變異株確定病例。其中59例本土個案分別為53例XBB（其中XBB.1.5佔15例、XBB.1.16佔14例、XBB.1.9佔13例、XBB.2.3佔7例）、6例BA.2.75；另43例境外移入分別為41例XBB（其中XBB.1.9佔17例、XBB.1.5佔9例、XBB.1.16佔7例、XBB.2.3佔2例）、2例BA.2.75。疾管署近四週監測總計，本土檢出病毒株XBB佔87%，已為主流株。

疾管署發言人曾淑慧表示，新冠疫情已經脫離高原期，根據目前數據和相關模型預估，預期未來2到3個月會持續往下。國內近期新冠疫情雖下降，但併發症中65歲以上長者佔77％，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染後發生重症和死亡風險， 仍呼籲長者儘速踴躍前往接種疫苗，以及早獲得保護力。

流感疫情方面，國內上周新增25例流感併發重症（21例A型H1N1、4例A型H3N2），年齡介於未滿10歲至90多歲，為10例男性、15例女性，發病日介於6月22日至7月7日，其中21例未接種本季流感疫苗，22例具慢性病史。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上周新增8例流感重症死亡個案，從發病到死亡平均8到10天，病況多為肺炎併發呼吸衰竭過世，部分個案有敗血性休克和多重器官衰竭情形，提醒年長者和慢性病患，特別留意流感併發重症徵兆。

疾管署統計，近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行，上週（今年7月2日至7月8日）類流感門急診就診人次計6萬8795人次，相較前一週下降9.1％。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，預估未來一周流感疫情將逐漸下降，但流感併發重症通報數尚未下降，仍須注意流感病例危險徵兆。