民進黨2024總統參選人賴清德日前赴台中東海商圈，偶遇2名東海大學的學生狂讚私立大學學雜費補助有感，引發外界質疑「是否事前set好的」，近來也在東海大學校內引起論戰。一名曾在東海大學學生會擔任幹部的學生向《中時新聞網》爆料，稱近幾任學生會長畢業後不是曾幫綠營民代助選，就是現職為民代助理，直言在東海大學，只要加入學生會並擔任幹部或競選會長，就形同拿到一張「在民進黨工作的入場券」。

賴清德8日前往東海商圈，2名大學生現身感謝補助私立大學學費的政見，種種跡象遭各界質疑是安排好的「巧遇」，不過賴事後解釋，他是接受邀請去參加活動，對於所謂「巧遇」一事完全不清楚。

然而，其中一名感謝賴清德政見的學生，被國民黨台北市議員徐巧芯抓包是現任東海大學羅姓學生會長，讓此事件近日在《Dcard》引起東海大學學生論戰。一名曾在東海大學學生會擔任幹部的學生向《中時新聞網》透露，很明顯有一群人在護航，把《Dcard》其他參與討論、批評的學生都打成藍白網軍，引起其它許多學生不滿，甚至質疑有綠營網軍在操作。

該名學生爆料，當天在路邊感謝賴清德政見的是東海第35屆學生會長，但從第29屆至今有多位會長畢業後曾幫綠營助選，甚至現職就是綠營民代助理。他指出，第29屆會長陳信秀曾任多位綠營民代助理，還當過民進黨台中市黨部副執行長，如今則是民進黨立法委員林靜儀沙鹿服務處主任。而《中時新聞網》實際檢視陳信秀臉書內容，他本月8日才陪同林靜儀跑進香活動；台中市沙鹿區公所2022年舉辦節約能源宣導活動，在臉書發文感謝貴賓蒞臨現場，也特別標註「立法委員林靜儀服務處主任陳信秀」。

東海大學第29屆學生會長陳信秀，現為民進黨立法委員林靜儀沙鹿服務處主任。（圖／翻攝自陳信秀臉書）

該名學生也點名第30屆會長陳彥宇，現為民進黨台中市議員黃守達助理，其個人臉書就分享了許多黃守達粉絲專頁的貼文，台中市政府農業局日前舉辦「台中蜂華‧閃耀蜂芒」活動，同樣在感謝貴賓蒞臨指導的地方，提到「議員黃守達助理陳彥宇」。

東海大學第30屆學生會長陳彥宇，現為進黨台中市議員黃守達助理，不時會在個人臉書分享黃的發文。（圖／翻攝自陳彥宇臉書）

該生還指第32屆會長李佾信，多次在其個人臉書上分享民進黨彰化縣議員楊子賢的文章，經查還發現楊子賢曾使用個人帳號留言，說「謝謝佾信，團隊需要你！一起在家鄉好好努力打拼，青年從基層出發，雖然艱辛但我們很堅定！」

東海大學第32屆學生會長李佾信，多次在其個人臉書分享民進黨彰化縣議員楊子賢的文章，楊曾用個人臉書感謝，並喊話「團隊需要你！」（圖／翻攝自李佾信臉書）

該生提到，第33屆會長呂紹齊，目前是民進黨台中市議員曾威的助理。實際檢視，曾日前在臉書發出前往烏日溪南地區會勘時的照片，其中就可見呂的身影；值得一提的是，曾威在此次「巧遇」事件中，被網友抓包在賴清德身後對學生狂比手勢，不過事後他澄清並不認識那2位學生，是因拍攝記者示意太小聲聽不到，才會做手勢提醒。

東海大學第33屆學生會長呂紹齊，目前是民進黨台中市議員曾威助理。（圖／翻攝自曾威臉書）

該名學生直言，撇除第35屆現任會長仍在學不談，近6屆學生會長有超過一半與民進黨關係良好，且這還不是全部的名單。他說，此次事件東海學生並非反對補助，但不滿學生討論卻被打成炒作、公審，才決定出面爆料。而爆料人點名的內容，經《中時新聞網》逐一檢視相關臉書內容，確實顯示與綠營政治人物有所關連。