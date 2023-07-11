2020年大選備受各界關注，前立委沈富雄更預言，有了國安會前秘書長金溥聰、立法院前院長王金平幫助，國民黨總統參選人侯友宜的當選機率會增加。不過，媒體人韋安則認為，沈富雄的說法可能錯了，因為金溥聰不是來改變、而是要幫助侯友宜宣揚優點，且侯的勝負關鍵，是他最後能否與民眾黨參選人柯文哲整合，「2024不到最後關頭，結局都無法斷定」。

沈富雄昨（10）日在廣播節目《POP大國民》中表示，侯友宜現在勝選的機率不高、只有2%，但有了金溥聰與王金平，他的勝率會增加到20％。

韋安今在臉書發文表示，金溥聰加入侯友宜的競辦不到半個月，選戰的策略、方向已完全調整，人員也還在快速補強中。他認為，金溥聰並非要改變侯友宜，而是要用自己政治傳播的專業，把侯以前不懂的「內在優勢」，如正直、能力和謙虛等優點，強勢有力地宣傳出去。

韋安提到，金溥聰曾說，侯友宜有很多別人沒有的優點，即使不完美也可以快速學習，因為他謙虛，這也是為什麼自己願意走出舒適圈，來挑起這個吃力不討好的工作。

韋安認為，沈富雄可能錯了，侯友宜的勝率不是20%，侯賴之間的選情，如同電腦運算中的0與1，若是侯與柯文哲最後能整合，就是1，否則就是0，「賴清德的勝敗，則與侯、柯整合與否，結果相反的0或1」，2024不到最後關頭，結局都無法斷定。