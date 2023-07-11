有「鐵肺天后」之稱戴愛玲已有一年多沒出新專輯，就在疫情全面解封之後傳出好消息，先是在5月推出新專輯，隨後舉辦演唱會，她的前導單曲《瑪格麗特》，因曲名與義大利珠寶品牌DAMIANI的Margherita系列珠寶相同，拍攝宣傳形象照時獲得DAMIANI珠寶贊助，熠熠明星有了珠寶加持，更添光采。

戴愛玲本周六演唱會登場，宣傳海報佩戴DAMIANI珠寶。（戴愛玲提供／陶福媛台北傳真）

戴愛玲演唱會即將在本周六（15日）於台北流行音樂中心登場，她在《瑪格麗特》的文案中寫著：「讓我為你喝下這一杯名為愛的瑪格麗特，用歌聲換得與你相聚…，當瑪格麗特化作各種不同的名詞存在，說起來都是一種對於極致愛情的追求與渴望，正視自己的情感，才能勇敢追尋。」

在新曲中，瑪格麗特以各種的名詞存在，是愛情、是歌聲、是花朵，也是珠寶，恰如其份地描繪出瑪格麗特扮演愛情的關鍵角色，就好似DAMIANI的Margherita系列珠寶，戴愛玲特別選擇佩戴Margherita項鍊與兩款彩虹戒指入鏡，一朵朵小巧玲瓏的花瓣閃耀彩虹般的光彩，顯得斑斕耀眼。

DAMIANI的Margherita系列珠寶表，203萬元。（DAMIANI提供／陶福媛台北傳真）

DAMIANI的Margherita系列珠寶設計靈感源自義大利瑪格麗特王后，她不僅擁有敏銳的時尚品味，且是藝術的愛好者，定期舉辦文藝沙龍，支持當時的藝術家，是義大利王國的時尚潮流指標，也是20世紀初音樂家和藝術家創作的靈感謬思，DAMIANI全系列Margherita珠寶包括項鍊、戒指與珠寶表。

DAMIANI的Margherita系列戒指，黃金款13萬9000元，玫瑰金款11萬6400元，白金款17萬4500元。（DAMIANI提供／陶福媛台北傳真）