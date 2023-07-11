萬海華春輪撞高雄港護岸，導致導航燈等多處損壞。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

新加坡籍貨櫃船「華春輪(WAN HAI 312)」於昨晚從二港口出港時，船身左舷擦撞紅毛港護岸，不僅撞壞導航燈、照明路燈，甚至連護岸都受到嚴重毀損，所幸此案無人員傷亡及油汙染情形。目前該船已管制出港，船方須與港務公司協調賠償事宜外，另外，也要確認船舶適航性沒有問題及配合海事行政調查才可以解除管制。

台灣港務公司高雄分公司昨日接獲航管中心通報，新加坡籍貨櫃船「華春輪(WAN HAI 312)」於10日晚間近8點時，由二港口出港，船身左舷擦撞紅毛港護岸，包含導航燈、景觀燈和護欄都有受損，所幸無人員受傷，也無及油汙染情形，目前華春輪暫泊高雄港第四錨區，今日會同相關單位會勘。據了解，岸上設施維修費用恐達上百萬，明日將進行水下結構檢查，若是也有受損狀況，費用更是可觀。

航港局南部航務中心表示，已蒐集相關事證，後續進行事項包括訪談引水人、VTS及船方等相關當事人，已經先行管制出港，後續船方除了需要跟港務公司協調賠償事宜外，另外也要確認船舶適航性沒有問題及配合海事行政調查才可以解除管制。