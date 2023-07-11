由全球人壽與長期推動國小籃球運動的中華民國國民小學體育總會，共同主辦「我的籃球夢 圓夢計畫」澎湖公益籃球營，於11日上午在澎湖縣中山國小舉行開訓儀式，並展開為期3天的課程，將籃球技術與資源投入偏鄉基層。

澎湖公益籃球營開放澎湖當地國小學童報名，總計招收100名學生，4度取得HBL冠軍的能仁家商總教練林正明和他在大陸CBA闖蕩的兒子林庭謙，以及今年獲得職籃T1聯盟年度MVP、第1隊及人氣王的新北中信特攻好手阿巴西是這次訓練營教練群，從傳球、運球、防守等基本動作課程，到兩人、三人小組配合觀念，循序漸進至3對3訓練、分組對抗，更特別安排主播體驗及反毒反菸酒課程，啟迪離島偏鄉學子的籃球夢，並開拓學生多元視野，落實全球人壽對於偏鄉公益的愛與責任。

教育部體育署署長鄭世忠也應邀參加這次公益籃球營開訓儀式，他表示，全球人壽連續5年榮獲體育署「體育推手獎─贊助類金質獎」肯定，而圓夢計畫過去6年已陸續前進金門、馬祖及澎湖等離島學校，舉辦棒球營並贊助裝備，今年首度在澎湖舉辦公益籃球營，提供球衣及籃球等實體資源給偏鄉國小，更籌組堅強教練團親自傳授基本觀念、動作及技術，結合產官學的力量，協助籃球運動向下扎根，支持離島基層體育發展。