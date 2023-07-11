花蓮縣少棒代表隊7月底將代表台灣參加WSBC U12世界盃，縣長徐榛蔚（前中）今除頒贈獎金10萬元給球隊，還加碼贈送10萬元加菜金，盼讓球員補足營養。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣少棒代表隊7月底將代表台灣參加WSBC U12世界盃，出戰全球12支少棒代表隊。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣少棒代表隊上月參加華南金控盃全國少棒錦標賽，一路過關斬將獲得決賽門票，最後以8比1極大差距擊敗對手，勇奪冠軍寶座，取得WSBC U12世界盃國家隊組訓權，7月底將代表台灣出戰全球12支少棒代表隊，縣長徐榛蔚今頒贈獎金10萬元給球隊時，加碼贈送10萬元加菜金，讓球員們能補足營養，為家鄉爭光。

光復鄉太巴塱國小球員為主的花蓮縣少棒代表隊，今年結合瑞穗、中原與新城國小優秀的小選手們，參加今年6月在台南市亞太棒球場舉辦的華南金控盃全國賽，以精湛球藝及精準打擊一路過關斬將，取得決賽資格，最後以8比1的佳績，擊敗強敵新竹縣代表隊勇奪冠軍，取得WSBC U12世界盃國家隊組訓權。

由於這是花蓮少棒隊首次取得組訓中華隊的資格，目前正如火如荼努力備戰，預計7月20日移動至WSBC U12世界盃台南亞太棒球場訓練，於同月28日至下月6日對戰來自全球12支少棒代表隊，角逐冠軍獎座。

徐榛蔚今天一早前往國福棒壘球場接見代表隊球員及教練，頒發冠軍體育獎金10萬元，不過同為人母的她，關心小選手的營養補充，隨即加贈10萬元作為加菜金，盼能讓大家吃的健康、充足。

徐榛蔚表示，縣府重視體育事業的發展和培育，讓花蓮成為國家體育的搖籃。由於棒球是團隊合作的運動，勉勵小球員們發揮團隊精神，聽從教練指示，上場全力拚出好成績，更祝福縣內的運動小將未來能在體壇上持續發光發熱，前進國手之路，讓世界看見花蓮。

太巴塱國小校長劉從義感謝縣府的支持，挹注資源協助棒球運動的推展，他說，今年是太巴塱國小棒球隊豐收的一年，期許棒球隊的小球員們能持續熱愛棒球的初衷，培養打球的態度與品格，未來才能更上層樓，也希望爾後隨隊課輔教師機制能夠建立，持續維持球員的課業學習。

縣府表示，本次獲得組訓中華隊資格由學校教練陳明仁、陳智培與瑞穗國小陳信福擔任教練團工作，入選的5位小國手分別為太巴塱國小的高聖凱、黃譯皓、曾祈嘉，中原國小的沈偉凡及新城國小的鄭奇恩。